Le RDSO des chemins de fer indiens devient la première institution à être déclarée SDO ; Sachez ce que cela signifie

Pour atteindre la vision du gouvernement « Nation One Standard », un programme a été lancé par le BIS, l’organisme national de normalisation, qui prévoit la « Reconnaissance des OEN ».

La Research Design & Standards Organization (RDSO) des chemins de fer indiens est récemment devenue la première institution du pays à être déclarée organisme de développement de normes (SDO) dans le cadre de la mission « One Nation One Standard » du Bureau of Indian Standards. Le BIS est une institution relevant du Département de la consommation. Selon le ministère des Chemins de fer, cette initiative unique de deux organisations relevant du gouvernement indien va établir un modèle pour tous les autres principaux organismes indiens de recherche et de développement de normes afin de suivre et d’adapter des normes de classe mondiale. Pour atteindre la vision du gouvernement « Nation One Standard », un programme a été lancé par le BIS, l’organisme national de normalisation, qui prévoit la « Reconnaissance des OEN ».

Le BIS, à travers ce programme, vise à regrouper et à intégrer les capacités existantes et l’expertise spécifique à un domaine dédié qui sont disponibles avec les diverses organisations du pays engagées dans l’élaboration de normes dans leurs secteurs spécifiques, et de permettre la convergence de toutes les activités de développement de normes de l’Inde résultant en « Une norme nationale pour un sujet ». Le RDSO de Lucknow, qui est la seule division de recherche et de conception du ministère des chemins de fer, est l’un des principaux organismes de formulation de normes du pays entreprenant des travaux de normalisation pour le secteur ferroviaire.

Désormais, avec cette reconnaissance, les procédures de formulation standard du RDSO seront davantage axées sur la prise de décision basée sur le consensus et impliqueront l’engagement important de toutes les parties prenantes, y compris les universités, l’industrie, les utilisateurs, les laboratoires d’essais, les laboratoires reconnus, etc., dans le processus d’élaboration des normes à partir de les toutes premières étapes. Voici quelques avantages majeurs qui découleront de cette reconnaissance par le Bureau of Indian Standards :

Participation plus importante de l’industrie/fournisseurs/développeurs de technologies/MPME dans la chaîne d’approvisionnement des chemins de fer indiensLa compétitivité au sein de l’industrie augmenteraIl y aura une réduction des coûts et une amélioration quantique de la qualité des produits et servicesIl y aura une induction en douceur des dernières technologies en évolution et émergentes sur l’Inde Chemins de ferLa dépendance à l’égard des importations sera réduite et le « Make-in-India » sera stimulé. Une facilité de faire des affaires améliorée. Le RDSO sera reconnu par les organismes internationaux de normalisation et il sera intégré à la chaîne d’approvisionnement mondiale/au commerce mondial.

