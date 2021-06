Le Real Aranjuez CF arrache les trois points à Santa Ana (0-4)

06/06/2021 à 23:44 CEST

le Aranjuez a clôturé une magnifique performance contre Sainte Anne, qu’il a battu 0-4 lors du match joué dans le Municipalité de Santa Ana ce dimanche. le Sainte Anne voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Móstoles CF par un score de 2-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Réel Aranjuez perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Complutense Alcala et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe madrilène est onzième, tandis que la Aranjuez il est neuvième après la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé de manière positive pour lui Réel Aranjuez, qui a tiré le coup de canon sur le Municipalité de Santa Ana avec un objectif de Aitor lora à la minute 39, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La deuxième partie du match a commencé d’une excellente façon pour l’équipe Riverside, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Chanque à la minute 55. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse à la minute 63 au moyen d’un but de Frisé. Il a noté à nouveau le Réel Aranjuez, qui a pris ses distances en mettant le 0-4 grâce à un nouveau but de Aitor lora, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, terminant ainsi la confrontation sur un score final de 0-4.

Avec ce résultat, le Sainte Anne il reste 13 points et Aranjuez obtient 24 points après avoir remporté le match.

Le lendemain, l’équipe de Lewis Sauras affrontera L’Alamo, Pendant ce temps, il Réel Aranjuez de Jesús López sera mesuré contre lui Villanueva del Pardillo.

Fiche techniqueSainte Anne :Medina, Fer Bajo, Guirado, Martín, Mata, Duffort, Nando, Guerra, Lee, Blanco et VilladaReal Aranjuez CF :Portillo, Mejia, Crespo, Miguel Ángel, Jimenez, Chanque (Tembleque, min.59), Jesús Sánchez, Mora (Ayub Lazrag, min.59), Olivar, Cuchillo et Aitor LoraStade:Municipalité de Santa AnaButs:Aitor Lora (0-1, min. 39), Chanque (0-2, min. 55), Crespo (0-3, min. 63) et Aitor Lora (0-4, min. 90)