Le Real Aranjuez CF remporte la victoire à domicile contre Santa Ana (2-1)

25/04/2021 à 13:44 CEST

le Saint Ana ne pouvait pas battre le Aranjuez, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche à Le délice. le Réel Aranjuez est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Complutense Alcala par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Saint Ana perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Móstoles CF. Après le score, l’équipe riveraine est neuvième à la fin de la partie, tandis que le Saint Ana est onzième.

Lors de la première période, aucune des deux équipes n’avait raison face au but, les 45 premières minutes se sont donc terminées sur le même résultat 0-0.

Après la moitié du duel est venu le but pour lui Saint Ana, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un objectif de Duffort à 67 minutes. Mais plus tard, le Réel Aranjuez a réussi l’égalité en faisant 1-1 au moyen d’un but de Gonzalez à 91 minutes. L’équipe locale s’est jointe à nouveau, qui a inversé le score établissant le 2-1 grâce à un but de Couteau dans les dernières minutes du match, plus précisément en 92, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-1.

Avec ce résultat, le Aranjuez il lui reste 18 points et le Saint Ana avec 10 points.

Le lendemain de la compétition affrontera le Réel Aranjuez à domicile contre Villanueva del Pardillo, Pendant ce temps, il Saint Ana affrontera dans son stade avant L’Alamo.

Fiche techniqueReal Aranjuez CF:Portillo, Mejia, Martinez, Gonzalez, Mora (Olivar, min 60), Jesús Sánchez (Knife, min 60), Bulga, Miguel Ángel, Jimenez, Crespo et Tembleque (Chanque, min 50)Saint Ana:Medina, Palazon, Boveda, Fer Bajo, Mata, Nando, Joaquín, Guerra, Lafuanifuani, Blanco et Javier LuengoStade:Le déliceButs:Duffort (0-1, min.67), Gonzalez (1-1, min.91) et Cuchillo (2-1, min.92)