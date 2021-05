Le Real Ávila bat l’Atlético Tordesillas 3-1 et prend les trois points

16/05/2021 à 23:26 CEST

le Real Avila battre 3-1 à Athlétique Tordesillas ce dimanche au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Real Avila Il est arrivé au match avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 0-1 contre Atl. Bembibre. De la part de l’équipe visiteuse, le Athlétique Tordesillas est venu de battre 1-0 à domicile à Arandina dans le dernier match joué. Avec ce résultat, l’équipe Avila est troisième, tandis que le Athlétique Tordesillas Il est cinquième après la fin du match.

La première partie de la rencontre a commencé de manière positive pour lui Real Avila, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Domin à la 22e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Avila, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival grâce au succès de l’équipe devant le but. Aitor Asensio dans la minute 56. Cependant, l’équipe de Tordesillano a réduit les distances en mettant le 2-1 par un but de Luismi à la 66e minute. L’équipe locale a augmenté son avantage avec un but de Calderon à la limite de la fin, en 89, concluant la confrontation avec un résultat de 3-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Real Avila a donné accès à Manuel Sanchez, Manu Moreira, Molina Oui Calderon pour Enbija Shehu, Castrejon, Diego Ortiz Oui Aitor Asensio, Pendant ce temps, il Athlétique Tordesillas a donné accès à Dani Ten, Ayllon, Abraham R. Oui Camilo pour ville, Prada, Rafa Oui Hector.

L’arbitre a donné un carton jaune à Aitor Asensio par l’équipe locale déjà Sanz par l’équipe Tordesillano.

Pour le moment, le Real Avila il obtient 45 points et le Athlétique Tordesillas avec 35 points.

Fiche techniqueRéel Avila:Guzman, Carlos Pascual, Llorian, Rubén Ramiro, Domin, Diego Ortiz (Molina, min.87), Sergio Ramos, Castrejon (Manu Moreira, min.73), Aitor Asensio (Calderón, min.87), Corozo et Enbija Shehu ( Manuel Sánchez, min 61)Atlético Tordesillas:Farolo, Luismi, Palomeque, Héctor (Camilo, min 81), Villa (Dani Diez, min 60), Prada (Ayllon, min 60), Blanco, Sanz, Diego Iglesias, Rafa (Abraham R., min 73 ) et TorresStade:Stade municipal Adolfo SuárezButs:Domin (1-0, min.22), Aitor Asensio (2-0, min.56), Luismi (2-1, min.66) et Calderón (3-1, min.89)