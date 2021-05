Le Real Avilés et L’Entregu partagent les points et font match nul 1-1

05/02/2021 à 20:25 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Roman Suarez Puerta et qui a fait face au Real Aviles et à L’Entregu il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Real Aviles visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 0-1 lors du duel précédent contre les Llanes. De la part de l’équipe visiteuse, le L’Entregu il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Vous Llanera. Avec ce résultat, l’équipe Avilesino a été placée en quatrième position, tandis que le L’Entregu, pour sa part, est troisième à la fin de la partie.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour le Real Aviles, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Vous allumez, concluant la première partie avec le résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui L’Entregu, qui a mis les tables avec un objectif de Yosu Camporro à 82 minutes, mettant ainsi fin au duel avec le score de 1-1.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Real Aviles (Vous allumez, Edu Cruz Oui Joao). Il a également montré un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a conduit à l’expulsion de Vous allumez. L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Real Aviles il obtient 43 points et le L’Entregu avec 45 points.

Le lendemain, le Real Aviles jouera contre lui Llanes loin de chez soi et L’Entregu jouera son match contre lui UC Ceares dans leur stade.

Fiche techniqueReal Aviles:Davo, Prendes, Pato, Albuquerque, Beneitez (Pereira, min.67), El Anabi, Alagy Oliveira, Edu Cruz, Vitolo, Cedrick et NatalioL´Entregu:Alberto, Álex García, Traore, Noé F., Juanín, Pascual, Santi, Juan Steven, Javi Gutiérrez, Yosu Camporro et Ricky VacaStade:Roman Suarez PuertaButs:Prendes (1-0, min.45) et Yosu Camporro (1-1, min.82)