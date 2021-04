Le Real Avilés et San Martín font match nul à Román Suárez Puerta

04/04/2021 à 16:52 CEST

le Real Aviles et le San Martin a fait match nul lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, disputée ce dimanche Roman Suarez Puerta. Avec ce score obtenu en fin de match, les équipes étaient respectivement en troisième et cinquième position.

La première moitié du match a commencé face à l’équipe Avilesino, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Natalio à la 15e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0.

En seconde période, il a marqué un but San Martin, qui a mis les tables grâce à l’objectif de Dorian peu de temps avant la fin, plus précisément en 92. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-1 dans la lumière.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Real Aviles (Guille Vazquez, Alagy Oliveira et Pereira), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec cette cravate, le Real Aviles comme lui San Martin ils se sont retrouvés avec un point de plus chacun dans cette deuxième phase de la troisième division.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Real Aviles jouera son match contre lui L’Entregu à domicile. Pour sa part, San Martin jouera dans son fief son match contre lui UC Ceares.

Fiche techniqueReal Aviles:Davo, Felix Sanz, Prendes, Pereira, Alagy Oliveira, Joao, Guille Vázquez, El Anabi, Vitolo, Natalio et CedrickSan Martin:Alex González, Landry, Blaise, Abu, Mati, Alonso, Bamba, Antonio Marquez, Ebea Metehe, Monasterio et DorianStade:Roman Suarez PuertaButs:Natalio (1-0, min.15) et Dorian (1-1, min.92)