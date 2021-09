Le Real Avilés reçoit Gimnástica Segoviana

in

18/09/2021 à 12:01 CEST

La Ségovie de gymnastique visite ce dimanche pour Roman Suárez Puerta se mesurer avec Vrais Avilés dans sa troisième manche de la deuxième RFEF, qui débutera à 12h00.

Les Vrais Avilés Il affronte le match de la troisième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul le dernier match joué contre les Vous Llanera. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés jusqu’à présent, avec trois buts inscrits contre deux encaissés.

Du côté des visiteurs, le Ségovie de gymnastique Il a remporté la victoire contre le Navalcarnero lors de leur dernier match de la compétition (3-1), avec des buts de Javi Borrego et Manu, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Vrais Avilés. Sur les deux matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième RFEF, le Ségovie de gymnastique l’un d’eux a gagné avec un chiffre de quatre buts pour et cinq contre.

En référence à la performance locale, le Vrais Avilés a réussi à gagner dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième RFEF. En dehors de la maison, le Ségovie de gymnastique il n’a pas réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

En ce moment, entre le Vrais Avilés et la Ségovie de gymnastique il y a une différence d’un point dans le classement. Les Vrais Avilés Il arrive à la rencontre avec quatre points à son casier et occupant la sixième place avant le match. Pour sa part, Ségovie de gymnastique il compte trois points et se classe neuvième dans la compétition.