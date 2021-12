Le Real Betis donne à Xavi et à Barcelone un test de réalité

La performance face au Betis samedi après-midi était regrettable, certes, mais pas surprenante.

En fait, cela pourrait être une bénédiction juste avant le match contre le Bayern Munich.

Xavi et l’équipe première auront sans aucun doute du pain sur la planche en Bavière, donc une confrontation avec la réalité ne peut pas faire de mal.

Les esprits seront recentrés, les réflexes aiguisés, le jeu de position réaligné…

Jusqu’à samedi, les choses étaient, dans l’ensemble, entièrement positives, cependant, moins on en disait sur le jeu général du Barça contre le Betis, mieux c’était.

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Ousmane Dembele était, encore une fois, brillant comme un bouton et, sans doute, la meilleure chance que les hôtes avaient pour obtenir un vainqueur.

On ne saura pas encore s’il restera ou non au club, et lors de l’émission de samedi, il est facile de voir une fois de plus ce qu’il peut apporter à l’équipe lorsqu’il chante.

Il est peut-être sujet aux blessures, mais il est l’un des rares vainqueurs de matchs que Xavi a actuellement dans l’équipe première.

Il ne faut pas oublier non plus que Xavi est encore en train d’apprendre son métier.

Oui, il a plus d’expérience que Pep Guardiola lorsqu’il a pris le rôle, grâce à son passage à Al-Sadd, mais il y a une énorme différence que de nombreux culers oublient commodément quand cela convient au récit.

Pep a supervisé la meilleure équipe de joueurs que le club ait jamais eue lorsqu’ils étaient soit dans leur faste, soit à l’approche. Une génération dorée de joueurs qui se présente une fois dans sa vie.

Il est étrange que ceux qui prétendent soutenir le club commencent même à penser que le départ de Xavi après seulement une poignée de matchs serait la bonne chose à faire, sans parler de verbaliser ces pensées.

Photo par Alex Caparros/.

Compte tenu de la situation dont il a hérité en termes de contraintes financières et avec une équipe qui manque de confiance et de qualité, le simple fait de créer une harmonie dans les vestiaires d’ici le mercato serait considéré comme une victoire. Tout ce qui s’ajoute à cela sera un bonus.

Pointer du doigt ne rend service à personne (cela dit, Josep Maria Bartomeu a énormément à répondre), et le blâme pour tous les maux du club ne devrait pas être laissé à la porte de Xavi.

Nous sommes là où nous en sommes. Survivant. Si c’est le mieux que nous puissions espérer pour le moment, qu’il en soit ainsi. Le Barça reviendra, je n’en doute absolument pas.

S’il peut y avoir une acceptation plus générale de la part de la majorité des supporters que les miracles ne se produiront pas du jour au lendemain, alors notre fier club peut commencer un nouveau voyage vers le sommet.

Un pas après l’autre.