Le Real Betis et Cadix visent la première victoire en Liga

20/08/2021 à 11h45 CEST

Le premier derby andalou sera composé du Real Betis et de Cadix lors de la deuxième journée de LaLiga. Les deux équipes donneront le coup d’envoi de la deuxième date à la recherche de la première victoire de la saison 2021/22, ce à quoi elles ont résisté lors de la première : Betics et Cadistas ont forcé une égalité après avoir pris du retard sur le tableau de bord, mais n’ont pas atteint les trois points.

L’équipe de Manuel Pellegrini, qui cette saison, il revient en Ligue Europa, a vécu une pré-saison aux multiples visages : perdu contre Almería, Derby County ou Wolves, mais ils ont remporté une victoire contre l’AS Roma lors du dernier match de préparation. Avec des joueurs comme Marc Bartra, Álex Moreno, Sabaly ou Lainez à l’infirmerie, le Betis veut faire ses débuts à Benito Villamarín avec de bons sentiments.

En ce qui concerne Cadix, Álvaro Cervera continue aux commandes du projet sportif avec des idées claires et une équipe avec de nouveaux noms, mais avec le bloc qui s’est levé et a réussi à rester intact la saison dernière. Haroyan et Alarcón donnent un plus de solidité à une équipe qui travaille surtout dans des espaces confinés et se déplace à une vitesse vertigineuse.

Un Cadix avec des comptes en attente

Ceux de la Tacita de Plata visitent à nouveau le stade Benito Villamarín, un fief dans lequel ils n’ont gagné qu’une seule fois au cours des trois dernières décennies. C’était lors de la Copa del Rey 2017, lorsqu’il a inversé la tendance avec un surprenant 3-5. C’est la seule occasion où les jaunes ont battu les verts et les blancs, à la fois à la maison et dans les bagages généraux.

Parce que Cadix ajoute neuf défaites, trois nuls et une seule victoire lors des 13 dernières confrontations directes. Que ce soit en première ou deuxième division ou en Copa del Rey, les Betis sont une équipe avec laquelle les Cadix se sont étouffés au cours des cinq dernières années.