Le Real Betis et la Fiorentina intéressés par Borja Mayoral

La saison dernière, Borja Mayoral a été une révélation pour la Roma. L’attaquant a tourné avec Edin Dzeko et a réussi 47 apparitions (2 300 minutes) où il a marqué 17 buts et fourni 7 passes décisives. En fait, le prêteur était en tête du classement de Managing Madrid Loan Tracker à la fin de la saison. Il semblait que la Serie A, et en particulier Rome, étaient l’environnement parfait pour le développement du joueur de 24 ans. La plupart ont estimé que son année d’évasion conduirait à un rôle encore plus important dans la saison 2021-2022.

Le plus grand rôle ne s’est jamais matérialisé. La fortune de Borja Mayoral a radicalement changé lorsque José Mourinho a été nommé nouveau directeur de la Roma. Le manager portugais a vendu Dzeko et acheté Tammy Abraham pour être son attaquante partante. Mayoral a à peine figuré – il a été remplaçant en quatre matches pour un maigre 41 minutes. Il semble que le joueur, le club et le club parent (Real Madrid) soient prêts à mettre fin au prêt et à trouver une nouvelle destination pour le joueur.

Selon le média italien La Nazione, la Fiorentina serait intéressée à obtenir le prêt de Borja Mayoral avec une option d’achat. L’Espagnol deviendrait le remplaçant de facto de Vlahovic, le Serbe étant lié à une multitude de grands clubs européens et devrait partir dans l’une des deux prochaines fenêtres de transfert. Le Real Betis de Manuel Pellegrini est l’autre club intéressé car Mayoral correspond au profil du type de joueur que Pellegrini aime voir à ses côtés. Avec Willian Jose et Borja Iglesisas déjà sous contrat au club, un transfert à la Fiorentina pourrait avoir plus de sens. Cela verrait également Mayoral s’associer à son compatriote madrilène, Alvaro Odriozola.

Dans la fenêtre d’été, il y avait également un intérêt de la Premier League pour Mayoral, Crystal Palace et Southampton étant tous deux des admirateurs de l’attaquant. En avril, Mayoral aura 25 ans et il est peut-être temps pour Madrid de trouver un nouveau foyer permanent pour le prêteur de longue date. Après sa saison réussie l’an dernier, il y aura beaucoup de prétendants.