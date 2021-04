Le Real Betis Féminas accueille l’Espanyol Femenino lors de la vingt-cinquième journée

04/03/2021 à 13h30 CEST

Dimanche prochain à 13h30 se jouera la réunion de la vingt-cinquième journée de la Primera Iberdrola, qui fera face Betis et à Espanol dans le Ville sportive Luis del Sol.

le Réel Betis affronte avec un esprit renforcé le match de la vingt-cinquième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté en tant que visiteur par un score de 0-2 à Santa Teresa Badajoz dans le Nouvelle pépinière municipale, avec des buts de Ariadna et Andrea Medina. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 24 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 22 buts en faveur et 52 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Espanyol Femmes ne pouvait pas gagner le Société royale féminine lors de leur dernier match (0-4), de sorte qu’une victoire contre Réel Betis cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. Avant ce match, le Espanyol Femmes ils avaient gagné dans six des 24 matchs disputés à Primera Iberdrola cette saison, avec 18 buts pour et 49 contre.

En référence à la performance locale, le Réel Betis a réalisé des chiffres de trois victoires et neuf défaites en 12 matchs joués dans son domaine, de sorte que les visites au stade Ville sportive Luis del Sol Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Espanyol Femmes Il a gagné deux fois, il a perdu huit fois et il a fait match nul une fois en 11 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Réel Betis pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Réel BetisEn fait, les chiffres montrent quatre victoires pour les locaux. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont quatre matchs consécutifs en remportant à domicile contre le Espanol. Le dernier match auquel ils ont joué Betis et le Espanol Dans cette compétition, il a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

En analysant sa position dans le tableau de classification de Primera Iberdrola, nous voyons que le Espanyol Femmes ils sont en avance sur l’équipe locale d’un point. À ce moment, le Réel Betis il a 20 points et est en quinzième position. Pour sa part, Espanyol Femmes il compte 21 points et occupe la quatorzième place de la compétition.