Le Real Betis Féminas bat le Sporting de Huelva Femenino 0-1 au stade La Orden

10/03/2021 à 14:02 CEST

Les Bétis a remporté le Huelva 0-1 lors du duel disputé ce dimanche dans le Stade de la Orden. Les Sportif par Huelva Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Rayo Vallecano Femmes. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Réel Bétis n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Grenade Ténérife. Avec ce score, l’équipe de Huelva est douzième à la fin du match, tandis que le Bétis est neuvième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Réel Bétis, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Asantewaa. Avec ce 0-1, la première mi-temps du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. L’équipe d’entraîneurs de l’équipe visiteuse a fait entrer Plis, Ana gonzález et Laurine remplacement Stefanie Da Eira, Asantewaa et Mari paix, tandis que de la part du Huelva remplacé Anita, Cristina Gey et Judith pour Keane, Abilda et Fatou.

L’arbitre a donné un carton jaune à Bétis (Lion), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Huelva reste à trois points et le Bétis il monte à cinq points.

Le lendemain, l’équipe de Jenny Benítez affrontera contre Alavés Gloriosas, Pendant ce temps, il Réel Bétis Pier Luigi Cherubino lui fera face Madrid CFF.

Fiche techniqueSporting de Huelva Femmes :Chelsea, Cinta Rodríguez, Pachu, Fisher, Paula Romero, Santana, Castelló, Abilda (Cristina Gey, min.61), Ramírez, Fatou (Judith, min.76) et Keane (Anita, min.46)Real Betis Féminas :Thalmann, Vicky, Dorine, Paula Perea, Leon, Jacobs, Asantewaa (Ana González, min.87), Stefanie Da Eira (Folds, min.72), Andrea Medina, Mari Paz (Laurina, min.93) et SosaStade:Stade de la OrdenButs:Asantewaa (0-1, min. 41)