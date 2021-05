Le Real Betis Féminas reçoit Eibar Femenino

05/07/2021 à 11:00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera le match de la vingt-neuvième journée de la Primera Iberdrola, dans laquelle nous verrons la victoire à Betis et à Eibar dans le Luis del Sol Sports City.

le Réel Betis affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la vingt-neuvième journée pour consolider une séquence positive après avoir gagné hors de son terrain par un score de 0-1 Logroño Femelle au Las Gaunas, avec un objectif de fade. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 28 matches disputés jusqu’à présent, avec 26 buts marqués contre 55 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Eibar femmes Il a remporté la victoire contre le Granadilla Tenerife lors de leur dernier match de la compétition (2-1), avec des buts de Lopez Oui Gantxegui, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Réel Betis. À ce jour, sur les 28 matchs joués par le Eibar femmes Dans la Primera Iberdrola, il en a remporté huit avec un bilan de 28 buts en faveur et 46 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Réel Betis ils ont gagné trois fois, perdu neuf fois et fait match nul deux fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir. Aux sorties, le Eibar femmes Il a gagné quatre fois et a été battu six fois en 13 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Réel Betis pour obtenir plus de points loin de chez vous.

De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté trois matchs consécutifs à domicile contre le Eibar. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Eibar.

En ce qui concerne leur position dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Réel Betis avec une différence de trois points. À ce moment, le Réel Betis il a 26 points et est en quatorzième position. Pour sa part, le Eibar femmes il compte 29 points et se classe treizième de la compétition.