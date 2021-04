Le Real Betis Féminas reçoit la Real Sociedad Femenina

23/04/2021 à 11h00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera le match de la vingt-septième journée de la Primera Iberdrola, qui affrontera la Betis Pourtant le Réel dans le Luis del Sol Sports City.

le Réel Betis Il affronte la rencontre de la vingt-septième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir dessiné le dernier match joué contre le Real Madrid Femmes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 26 matches disputés à ce jour dans la Primera Iberdrola avec un chiffre de 23 buts en faveur et 53 contre.

Pour sa part, Société royale féminine a été imposé à Logroño Femelle 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Barbara, Nahikari Oui Eizagirre, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Réel Betis. A ce jour, sur les 26 matches que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle en a remporté 15 et cumule un chiffre de 30 buts encaissés contre 51 en faveur.

En tant que local, le Réel Betis Il a réalisé des chiffres de trois victoires, neuf défaites et un nul en 13 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Dans le rôle de visiteur, le Société royale féminine Il a un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls en 12 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Réel Betis et les résultats sont trois victoires et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Primera Iberdrola. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminée par un score de 5-1 en faveur de la Réel.

Actuellement, entre Réel Betis et la Société royale féminine il y a une différence de 28 points dans le classement. L’équipe de Juan Carlos Amorós il se classe à la quinzième place avec 22 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs ont 50 points et occupent la quatrième position du tournoi.