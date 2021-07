Le Real Club de Golf La Peñaza accueille le Santander Golf Tour Letas Zaragoza

Dans la matinée d’aujourd’hui, le quatrième arrêt du Circuit de golf de Santander 2021. Un rendez-vous qui débutera demain au Real Club de Golf La Peñaza de Saragosse avec le PRO-AM, qui sera suivi de trois jours de golf au plus haut niveau avec des joueurs professionnels de vingt-trois pays.

Présentation précédente avec les autorités

La présentation de l’événement s’est déroulée en présence de, Fernando d’occasion, président du RCG La Peñaza; José Maria Dehesa, président de la Fédération aragonaise de golf ; Gemma Bonet, directeur commercial de Santander Private Banking en Aragon, Navarre et La Rioja ; Oui Alicia Garrido, directeur exécutif des sports et des affaires.

La cérémonie de présentation a été ouverte par Fernando Used, président du RCG La Peñaza qui s’est dit très heureux de célébrer à nouveau ce tournoi : « Nous sommes ravis de recevoir et de soutenir le golf féminin, nous sommes environ 35 à 40 % des licences féminines dans notre club. , il est beaucoup promu. Nous avons toujours misé sur les grands golfeurs, comme Raquel Carriedo, l’une des meilleures joueuses espagnoles de l’histoire. Le terrain est dans un état magnifique, j’espère que nous pourrons tous profiter du spectacle ».

Au nom de Banco Santander, était présente Gemma Bonet, directrice commerciale de Private Banking en Aragon, Navarre et La Rioja, qui s’est déclarée très heureuse de célébrer à nouveau ce test : « Tout d’abord, je tiens à remercier le club pour la magnifiques installations que cette semaine. Demain, les clients auront sûrement une journée très agréable et les joueurs auront un grand tournoi. Et enfin, remercier également les joueurs qui feront passer une excellente journée à nos clients. Le Santander Golf Tour est un engagement important de Banco Santander envers le golf féminin professionnel. Nous sommes ravis de soutenir ce sport, et plus encore, après l’année que nous avons écoulée ».

Finalement, Alicia Garrido, directrice exécutive de Sports & Business et directrice du circuit, a remercié la collaboration de tous les sponsors et collaborateurs, ainsi que le soutien médiatique dont dispose le circuit. Il a également rappelé que la journée PRO AM se tiendra demain, mardi, et que durant les jeudi, vendredi et samedi elle se jouera co-sanctionnée avec le LET Access Série, deuxième division de la Tour Européen Dames.

De plus, ce tournoi a une incitation importante, puisque les six meilleures joueuses non classées pour les précédents du Women’s British Open, recevront une invitation à la phase finale du PQ. L’action caritative de cette année est dirigée par le Fondation Aladina et la Fondation Sève Ballesteros. De plus, dans chaque tournoi de cette saison, il y aura un prix spécial pour le meilleur espagnol classé, qui est parrainé par Les fées du golf.