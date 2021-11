Le Real Club Sevilla Golf accueillera l’équipe nationale féminine professionnelle

Les Real Club Sevilla Golf accueillera l’édition 2021 de Championnat d’Espagne professionnel féminin de Santander, un rendez-vous qui se réunira, parmi les prochains 2 et 4 décembre, à plusieurs des golfeurs avec la plus grande projection dans le pays et dans lesquels Lune de Sobrón défendra le titre remporté l’an dernier.

Ce sera la première fois dans l’histoire que cet important tournoi professionnel féminin rejoint un club qui est à plusieurs reprises considéré comme l’un des meilleurs du continent européen, car il est soutenu par la tenue de nombreux championnats du plus haut prestige national et international.

Le parcours, un par 72 de 6 529 mètres dessiné par José Maria OlazabalIl occupe une superficie de 61 hectares et se compose de quatre-vingt-dix bunkers et de neuf lacs pour ajouter de la difficulté à un parcours qui demande un maximum de dextérité et de concentration.

Inauguré en 1992, le « Real » Séville a accueilli la Coupe du monde en 2004 -de grand souvenir étant donné que l’Espagne, représentée alors par Sergio García et Miguel Ángel Jiménez, est arrivée deuxième après l’Angleterre-, ainsi que trois éditions de l’Open d’Espagne ( 2008, 2010 et 2012).

Le golfeur majorquin Lune de Sobrón Il sera le favori pour revalider un titre qu’il a remporté lors des trois dernières éditions, la dernière il y a un an au Novo Golf Resort d’Oliva (Valence).