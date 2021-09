Le Real Club Sotogrande, le dernier et dernier site régulier du Sotogrande Golf Challenge

Real Club Sotogrande

Test régulier final et décisif de la Sotogrande Golf Challenge 2021. Et il ne pouvait y avoir de meilleur choix pour la contestation de ce test définitif : Real Club Sotogrande. L’un des parcours les plus célèbres de toute la scène nationale servira de cadre ce week-end à la sixième manche régulière d’un Sotogrande Golf Challenge 2021 qui, depuis juin, parcourt tous les terrains de golf de la municipalité de San Roque avec un grand succès de participation et qui mettra sa touche finale à la contestation de la grand final dans le Real Club Valderrama en novembre.

Les Real Club Sotogrande ce sera donc l’étape où tout sera élucidé. L’enjeu, au-delà du triomphe de l’épreuve régulière, c’est le passage au grand final se tenir dans le Real Club Valderrama 11 novembre. Une émotion supplémentaire qui, sûrement, sera décisive pour faire un grand retour dans l’un des designs les plus reconnus au monde parmi ceux qui habitent la péninsule ibérique. Robert T. Jones a conçu un parcours dans lequel la précision du tee est la clé pour obtenir un bon résultat, mais dans lequel, après le dernier remodelage complet effectué par le Real Club Sotogrande, les greens seront déterminants dans l’avenir de chacun des tours des participants. Ses greens fermes et rapides mettront en difficulté les près de soixante-dix participants inscrits à cette épreuve décisive qui se tiendra les 18 et 19 septembre.

Les Real Club Sotogrande C’est, depuis les années 60, l’un des parcours légendaires que tout golfeur souhaite visiter et apprécier. Le parcours de 18 trous, par 72 de 6 492 mètres, présente des tees larges, des fairways larges et des greens surélevés avec des greens rapides qui contiennent la plus grande difficulté de cette conception du milieu du siècle dernier. Il est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de Robert Trent Jones, qui a choisi ce domaine comme l’un de ses cinq favoris parmi les plus de 500 qu’il a conçus dans le monde. Rien ne décrit donc mieux le parcours de la Real Club de Golf Sotogrande qu’un parcours passionnant pour les joueurs de tout niveau qui préserve toute la beauté naturelle du domaine où il a été construit à seulement 150 mètres de la Mer Méditerranée, par rapport à l’actuel Club de plage El Trocadéro.

Des noms illustres comme Severiano Ballesteros, José Maria Olazabal, Roberto de Vicenzo, Sergio Garcia, Padraig Harrington ou Rory McIlroy sont quelques-uns des golfeurs qui ont réussi à placer leur nom en tête des différents tableaux de qualification des innombrables tournois disputés dans cette enclave unique de la commune de San Roque. Ce design, qui abrite les tournois amateurs et professionnels nationaux et internationaux les plus prestigieux, sera celui qui dictera la sentence pour le classement final et donnera les douze meilleurs couples scracth et handicap qui participeront au grand final du Real Club Valderrama.

La phase régulière de Défi Golf de Sotogrande est sur le point de se terminer, mais vous avez encore le temps de profiter d’un test dans lequel l’émotion est garantie dans un domaine de compétition maximale qui, jour après jour, présente une mise en scène de compétition maximale et qui ravira tout le monde les joueurs qui se réunissent ce week-end dans cette enclave mythique de San Roque. Si vous n’avez pas encore formalisé votre inscription, entrez sur sotograndechallenge.com et formalisez votre présence dans le Real Club Sotogrande.

Les élus, ceux qui ont réussi à surmonter l’un des meilleurs défis sportifs du calendrier du golf espagnol, auront la chance de pouvoir imiter leurs stars et idoles sur le terrain de golf emblématique de la Ryder cup 1997. Les Real Club Valderrama accueillera le 11 novembre les 24 couples les mieux classés du classement annuel (6 scratch et 6 handicap) quelques semaines seulement après la dispute du Andalousie Valderrama Masters 2021. Des greens en mouvement, des fairways parfaits, un design emblématique et une aura qui entoure chaque coup sera le défi relevé par le meilleur d’une année 2021 marquée comme historique par la dispute de la première édition du Défi Golf de Sotogrande.

Ne les laissez pas vous le dire, profitez-en.

