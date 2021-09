Le Real Club Valderrama, forge des champions – Ten Golf

Jon Rahm, sur le 10e tee du Real Club Valderrama lors de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters 2019. © Real Club Valderrama

Au golf, il y a des mariages indissolubles, des unions qui renforcent le caractère et l’éclat de chacun des « époux », rehaussés par les qualités qui s’échangent avec leurs partenaires. Les tournée européenne et le Real Club Valderrama Ils parcourent un chemin commun depuis près de 35 ans, et les champions issus de cette relation très étroite décorent la liste des tournois qui se sont déroulés pendant cette période à Sanroqueño. Au Estrella Damm NA Andalousie Masters, tournoi à jouer 14-17 octobre au club de Sotogrande, il arrive Jon Rahm avec l’intention de rejoindre la liste des gagnants des majors qui ont également prévalu à Valderrama.

Il y a déjà 25 événements de l’European Tour organisés dans le Real Club Valderrama: 16 Volvo Masters, deux American Express Championships, un Spanish Open et six Estrella Damm NA Andalucía Masters, auxquels il faut ajouter la spectaculaire Ryder Cup qu’elle a accueillie en 1997 et au cours de laquelle Seve Ballesteros a dirigé l’équipe européenne avec caractère et talent. battre l’équipe américaine dirigée par Tiger Woods, probablement le meilleur joueur de l’histoire.

Les fairways exigeants et les greens impeccables de la Real Club Valderrama faire de lui un juge juste et sélectif, ce qui saute aux yeux si l’on passe en revue rapidement la liste des joueurs qui ont réussi à être sacrés dans son club. Parmi les vainqueurs des Volvo Masters on retrouve une large liste de vainqueurs de majors (Nick Faldo, Sandy Lyle, Bernhard Langer, Colin Montgomerie, Justin Rose…) auquel il faut ajouter les deux champions de l’American Express Championship (Tiger Woods et Mike Weir ) et Graeme McDowell et Sergio García, vainqueurs de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters et également couronnés dans les étapes les plus exigeantes du golf mondial (respectivement l’US Open et l’Augusta Masters).

Jon Rahm, premier Espagnol à remporter l’US Open, il les a vus deux fois avec le Real Club Valderrama, et sa progression est indéniable. Après avoir raté le cut en 2017, lors du premier tournoi qu’il a disputé en Espagne en tant que professionnel, le joueur de Barrika a affronté Christiaan Bezuidenhout pour le titre de l’édition 2019 jusqu’au dernier trou, et a terminé deuxième à égalité avec Adri Arnaus, Álvaro Quirós, Eduardo de la Riva et le français Michael Lorenzo-Vera.

L’actuel numéro un mondial atteint le Estrella Damm NA Andalousie Masters 2021, donc, avec l’intention d’améliorer une position et de joindre son nom à la liste spectaculaire des gagnants à Valderrama.

“Valderrama est l’un des meilleurs designs que j’ai vus dans ma vie, visuellement, il est beau et il est soigné de manière merveilleuse. Les champs n’ont pas besoin d’être longs de 10 000 mètres pour être exigeants. Valderrama me semble hilarant, ça fait réfléchir et jouer toutes sortes de coups et, si vous échouez, vous pouvez le jouer. Cela vous permet de rester sur vos gardes », a déclaré Rahm lors de sa première au Estrella Damm NA Andalucía Masters, soulignant la passion qu’il éprouve pour la campagne de Sanroqueño.

Les billets sont déjà en vente pour profiter de Jon Rahm et du reste des joueurs qui assisteront à l’édition de cette année du Estrella Damm NA Andalousie Masters, et la flexibilité de l’offre vous permet de choisir entre des accès individuels à la journée, des forfaits 4 jours ou des forfaits week-end, avec des tarifs préférentiels pour les moins de 14 ans, fédérés ou personnes à mobilité réduite.

Les billets peuvent être achetés à partir du menu Billets sur le site Web du tournoi, sur edamgolf.es ou sur Fever.

