Le Real Jaén garde les trois points après avoir battu Alhaurino 0-2

14 avr.2021 à 21:06 CEST

le Jaen a remporté 0-2 le match joué ce mercredi dans le Miguel Fijones. Grâce à ce résultat, l’équipe de Jaén est la première, tandis que le Alhaurino il est huitième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Vrai Jaen, qui a débuté sa lumière grâce à un objectif de Charaf à 79 minutes. L’équipe de Jaen s’est jointe à nouveau, ce qui a augmenté le score grâce au succès devant le but par Jean Charles juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90. Enfin, le match s’est terminé par un 0-2 au tableau de bord.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Alhaurino qui sont entrés dans le jeu étaient Alex Ramirez Oui Pepe remplacer Lupi Oui Peau de mouton, tandis que les changements dans le Jaen Ils étaient Rafa Navarro, Pekes, Jean Charles Oui Romarin, qui est entré pour remplacer Ramon, Calvente, Montiel Oui Fernandez.

Un total de quatre cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Lupi Oui Sécateur et carton rouge à Funez. De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Calvente Oui Romarin.

Avec ce résultat, le Alhaurino il obtient 20 points et le Jaen il monte à 28 points.

Le lendemain, le Alhaurino jouera contre lui Union sportive de Maracena à la maison et le Vrai Jaen jouera son match contre lui CD de Melilla dans son fief.

Fiche techniqueAlhaurino:Funez, Manu Sarmiento, Víctor Rueda, Podadera, Fran Castillo, Lupi (Alex Ramírez, min.82), Ulises Adrian, Aijón, Zalea (Pepe, min.82), Daniel Fernandez et DiegoReal Jaén:Ángel, Ramón (Rafa Navarro, min.46), Romero, Piscu, Fran Moreno, Montiel (Juan Carlos, min.80), Julio De Dios, Fran Hernández, Charaf, Fernández (Romero, min.90) et Calvente (Pekes , au moins 64)Stade:Miguel FijonesButs:Charaf (0-1, min.79) et Juan Carlos (0-2, min.90)