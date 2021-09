Le Real Madrid a battu un grand Lenovo Tenerife par 70-72

09/12/2021 à 1h30 CEST

Le Real Madrid sera en finale de la Supercoupe 2021 après avoir vaincu Lenovo Tenerife 70-72 dans un match dominé par l’équipe de Tenerife, mais qui a fini par gagner l’équipe dirigée par Pablo Laso qui a mieux atteint la dernière ligne droite de l’affrontement.

L’équipe de Tenerife a mis du cœur, de l’intensité et du bon jeu pendant près des trois quarts, mais il a manqué de maintenir cette intensité dans les dix dernières minutes pour tenter d’atteindre la finale.

Le Barça et le Real Madrid, qui ont également disputé la finale la saison dernière et, précisément sur cette scène, répéteront à Santiago Martín à la recherche de son premier titre de la saison.

Bonne première partie de Lenovo Tenerife qui a su tenir le Real Madrid à distance depuis le début. L’équipe de l’île met cœur et sagesse et cela l’a amené à dominer le choc et à se placer avec des avantages importants dans l’électronique.

Laso a ajusté les marquages ​​sur les bases et les pivots des Canaristas, mais au départ, ce sont Sulejmanovic et Sastre qui ont fait le plus de dégâts à la défense rivale.

Le Lenovo Tenerife était ensemble beaucoup plus concentré et avec les rotations, aucun changement dans l’équipement n’a été remarqué. Ce qui est certain, c’est que Le Real Madrid a manqué de réussite, mais surtout de mieux contrôler le jeu, surtout en position de base. Il manquait d’équilibre et bien que Poirier ait bien commencé, l’entrée de Shermadini lui a ôté son importance.

Lenovo Tenerife a continué à faire son travail et petit à petit, il a élargi son avantage sur le tableau de bord, arrivant avec un écart de sept points à la fin du premier quart-temps (21-14).

L’équipe de Tenerife s’agrandit. Il a vu qu’il avait une chance de garder une distance croissante en électronique et il a continué à essayer. Des échecs de l’équipe blanche en attaque et des succès locaux qui faisaient que déjà à la 15e minute les écarts atteignaient 10 points (30-20), maximum jusqu’à présent.

Bien que le Real Madrid, ait bien resserré la première ligne pour ne pas laisser les bases locales jouer sereinement, Lenovo Tenerife a lancé des arguments et l’envie de continuer à dominer à la mi-temps (37-31).

Jeu très tactique des deux coachs mais c’est Txus Vidorreta qui a semblé gagner la partie sur son partenaire, même si les différences sur le tableau de bord étaient de moins en moins.

Hanga marquait un triplé pour avertir le rival qu’il restait encore un match à jouer (45-40, min.25) et l’entraîneur de Ténérife remettait Huertas et Shermadini sur le terrain.

Le troisième quart-temps a été atteint avec une avance de cinq points pour l’aurinegros (53-48) et un match toujours sans vainqueur clair.

Le Real Madrid mettrait une vitesse de plus au début du dernier quart-temps et Williams Goss lui donnerait le coup de pouce dont l’équipe blanche a besoin. La base madrilène mettrait les 53-54 et L’équipe de Pablo Laso reviendrait en tête, ce qu’elle n’a pas fait de 2-4.

Attaques importantes pour les deux formations. Shermadini ferait 55-54, mais Yabusele, d’abord et Williams Goss, plus tard, ils mettraient leur équipe avec une avance de quatre points (55-59).

Couseur deviendrait un homme important pour le Real Madrid dans les dernières minutes, d’autant plus que Poirier et Tavares étaient déjà absents pour des raisons personnelles. Le Français marquerait cinq points consécutifs (59-64) et bien que Gio Shermadini n’ait pas échoué dans ses tentatives (65-67), un triplé de Hanga (67-70) amènerait la victoire plus près de son équipe qu’il ne l’aurait cru, en cela minute qui manquait, gardez la différence.

Lenovo Ténérife 70 (21 + 16 + 16 + 17). Fitipaldo (3), Sastre (2), Doornekamp (3), Sulejmanovic (11), Guerra (8) –initial-, Huertas (13), Salin (6), Rodríguez (-), Shermadini (21) et Wiltjer ( 3).

Real Madrid 72 (14 + 17 + 17 + 24). Heurtel (9), Cosseur (12), Hanga (8), Yabusele (15), Poirier (6) -initial-, Fernández (2), Llull (2), Tavares (4), Taylor (2) et Williams Goss (12)

Arbitres: Conde, Calatrava et Padrós. Ils ont indiqué la technique à Tavares (min.25), à l’entraîneur du Real Madrid, Pablo Laso (min.28) et à l’entraîneur de Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta (min.37). Ils ont éliminé Poirier (min.34) et Tavares (min.37) pour fautes.

Incidents: Deuxième demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, disputée au Pavillon des Sports Santiago Martín, devant quelque deux mille cinq cents personnes.