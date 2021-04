Le Real Madrid a de nouveau touché le ridicule lors d’un autre “ battement ” à Istanbul

22/04/2021 à 21:17 CEST

Mené par l’Américain Shane Larkin et le Serbe Vasilije Micic avec respectivement 21 et 23 points, Anadolu Efes a réitéré son triomphe face à un Real Madrid refusé avant le ring (91-68) dans le deuxième match des éliminatoires de l’Euroligue et met l’égalité sur la bonne voie pour l’équipe turque, qui a également submergé l’équipe espagnole dans le premier match.

ANA

RMA

ANADOLU .S, 91 ANS

(22 + 22 + 21 + 26): Shane Larkin (21), Vasilije Micic (23), Krunoslav Simon (7), Adrien Moerman (9), Sertac Sanli (7) -partant cinq-, Rodrigue Beaubois (11), Chris Singleton (4), James Anderson (2), Bryant Dunston (6), Tibor Pleiss (1), Dogus Balbay et Bugrahan Tuncer.

REAL MADRID, 68 ANS

(13 + 19 + 13 + 23): Nicolás Laprovittola (5), Jeffery Taylor (2), Trey Thompkins (17), Usman Garuba (9), Alex Tyus (5) -partant cinq-, Fabien Causeur (2), Rudy Fernández (11), Alberto Abalde, Felipe Reyes (6), Tristan Vukcevic (7), Jaycee Carroll et Sergio Llull (4).

ARBITRES

Matej Boltauzer (Slovénie), Mehdi Difallah (France) et Saulius Racys (Suède). Ils ont indiqué une technique à l’entraîneur en visite Pablo Laso (18:17). Ils ont éliminé le visiteur Tristan Vukcevic par cinq fautes (36:09).

INCIDENTS

Deuxième match de quart de finale de l’Euroligue masculine de basket-ball disputé à huis clos au Sinan Erdem Sports Hall (Istanbul).

Sans le capverdien Edy Tavares pour un problème dans le pubis De celui qui a souffert lors de l’échauffement, le Real Madrid a affronté le deuxième match des éliminatoires avec peu de marge d’erreur et dans le but d’améliorer la mauvaise image offerte deux jours auparavant.

Mais l’histoire s’est répétée. L’équipe blanche a bien marché sur la piste, marquant sept points dans les cinq premières minutes, mais l’intensité que l’équipe turque a montré sur le périmètre, notamment avec Larkin et le Français Adrien Moerman, qui étaient un roller, a permis à Anadolu de repartir avec une avance de neuf points à la fin du premier quart-temps après l’affichage de mardi.

Dans une seconde, le Serbe Vasilije Micic et le Croate Krunoslav Simon Ils voulaient aussi leur part de proéminence dans l’équipe turque face au Real Madrid, soutenue par l’Américain Trey Thompkins, qui a très bien réussi en coups de deux.

Même comme ça, la tendance des deux premiers trimestres au Real Madrid était de toujours aller en remorque du jeu que les locaux ont développé, très solide dans les rebonds défensifs, avec un total de douze dans les vingt premières minutes.

Le reste n’a pas régénéré les idées du Le Real Madrid, qui a continué à jouer au rythme qu’il avait établi un énorme Larkin. En fait, le premier panier de deux au troisième quart, le travail de Felipe Reyes, est venu après quatre minutes.

Anadolu Efes continue de se montrer comme un candidat fort pour le titre

Cette bonne défense de l’équipe turque a forcé le Real Madrid à chercher des ressources au-delà les jeux collectifs et les lancers de trois se sont multipliés, bien qu’avec peu de succès, puisque le jeu s’est terminé avec seulement quatre des vingt-cinq tentatives.

De meilleurs pourcentages avaient Anadolu, qui atteignait treize sur dix-huit. Deux d’entre eux étaient de Micic et un de Sanli à la fin du troisième trimestre, qui prolongé l’avantage à 20 points (65-45).

Le dernier quart-temps était presque une formalité pour Anadolu car les Madridistas n’ont jamais vraiment cru à la possibilité de revenir. En fait, il a donné le sentiment d’être emporté par le coup de vent local qui jusqu’à la fin dirigé par Larkin et Micic et auquel le Français Rodrigue Beaubois s’est également inscrit.

Les deux victoires d’Anadolu Efes partent l’équipe turque à une victoire de la victoire, meilleur de cinq. Le prochain match aura lieu à Madrid le 27 avril et les hommes de Pablo Laso sont obligés de gagner les trois hypothétiques qui restent pour accéder à un Final Four qui est maintenant à des années-lumière.