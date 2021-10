Le Real Madrid a eu raison de laisser partir Sergio Ramos

La mort et les impôts avec Sergio Ramos étant un joueur du Real Madrid semblaient être les seules certitudes dans la vie. Cependant, l’été dernier, le Real Madrid et Ramos se sont séparés après 16 longues années à l’expiration du contrat du défenseur central. Le même mercato estival a vu Lionel Messi quitter Barcelone, prouvant ainsi que rien n’est certain dans le football, comme dans la vie.

La sortie du Real Madrid pour Sergio Ramos était la bonne décision

La sortie du capitaine a conduit à plus de critiques pour le président du Real Madrid Florentino Perez

Sergio Ramos avait demandé une prolongation de deux ans, mais Florentino Perez a joué dur et n’était disposé à offrir qu’une prolongation d’un an avec une baisse de salaire. Après des mois de renouvellement du feuilleton, Ramos a décidé d’accepter la seule offre sur la table de Los Blancos, mais l’offre aurait été retirée en raison d’un délai imparti.

Cela a finalement réservé le billet de Sergio Ramos hors d’Espagne alors que le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à accélérer les négociations avec l’international espagnol et l’a signé pour un contrat de deux ans en tant qu’agent libre.

À cette époque, cela ressemblait à une grave erreur du Real Madrid et Florentino Perez était sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons, principalement en raison de son implication dans le projet de création de la Super League européenne. Le départ de Ramos de Madrid a suscité plus de critiques envers le président, mais sa signature estivale, David Alaba, qui a été signé en tant qu’agent libre du Bayern Munich, atténuerait le coup.

Sergio Ramos Absence pour le Paris Saint-Germain

Jusqu’à présent cette saison, Sergio Ramos n’a pas encore joué une seule minute pour le PSG tandis que son remplaçant du Real Madrid, David Alaba, a commencé la vie à Madrid sur une note positive. Il semble presque que le Real Madrid ne manque plus la présence de Sergio Ramos dans le onze de départ car Alaba a comblé ce vide.

Les Blancos ont connu des difficultés défensives cette saison, mais cela est principalement dû à leurs problèmes au poste d’arrière. Carlo Ancelotti a été plutôt malchanceux dans la mesure où les arrières latéraux de premier choix ont été blessés.

Ferland Mendy n’a pas encore joué pour le Real Madrid après s’être gravement blessé la saison dernière contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions. Pendant ce temps, Dani Carvajal continue de souffrir de blessures musculaires qui l’ont empêché d’être un titulaire régulier.

David Alaba et Eder Militao avaient de gros souliers à remplir après les sorties de Raphael Varane et de Sergio Ramos, mais ont été excellents jusqu’à présent cette saison et ont formé un partenariat solide comme le roc. Cependant, il pourrait être trop tôt pour juger si le Real Madrid avait eu raison de laisser partir Sergio Ramos. Mais pour le moment, il semble que Florentino Perez ait fait le bon choix alors que Ramos continue de lutter contre les blessures.

