Le Real Madrid a surmonté les points positifs de Laso et Heurtel avec une victoire terne

le Réel Madrid a été imposé à lever du soleil Berlin 87-64 dans une victoire chorale qui a été catalysée par Rudy Fernandez, pour son bon travail tant en attaque qu’en défense, et que, bien qu’il n’ait pas eu l’éclat des autres occasions, il compte comme n’importe quel autre.

RMA

ALB

Real Madrid, 87

(19 + 24 + 17 + 27) : Wiliams-Goss (9), Causeur (3), Randolph (13), Hanga (9) et Tavares (17) -équipe de départ-, Núñez (5), Rudy (14) , Vukcevic, Poirier (4), Llull (6), Ndiaye (2) et Taylor (5).

Alba Berlin, 64

(16 + 10 + 20 + 18) : Eriksson (4), Olinde (10), Thiemann (11), Blatt (7) et Lammers (6) -équipe de départ-, Lo (8), Da Silva (2), Smith, Delow (6), Mattisseck (2), Schneider (6) et Zoosman (2).

Arbitres

Mehdi Difallah (FRA), Seffi Shemmesh (ISR) et Ioannis Foufis (GRE). Sans éliminé.

Incidents

Match correspondant à la quinzième journée de l’Euroligue joué au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid devant 5 010 spectateurs.

Avec la mauvaise nouvelle à la dernière minute de l’absence de Pablo Laso et Thomas Heurtel en raison de deux points positifs dans COVID-19, un rival avec peu de glamour, peu de public et moins d’ambiance dans les tribunes, rien n’invitait à un démarrage électrique. Et, en effet, le Réel Madrid Cela a commencé avec une faible énergie, comme s’il était déconnecté.

Juste le domaine de Walter Tavares sous les cerceaux pourraient être sauvés en quelques minutes au cours desquelles le lever du soleil Berlin il a dominé le tableau d’affichage grâce à son plus grand succès dans les tirs extérieurs. La sortie de Maodo Ce et ses deux triples, malgré la bonne défense de Jeff Taylor, ils ont semé le doute dans l’équipe locale, qui, petit à petit, a acquis une vitesse de croisière dans son jeu, jusqu’à terminer le premier quart-temps avec 19-16.

C’était dans le deuxième acte sous la direction de Sergio accalmie avant tout de Rudy Fernandez (2 triples sans échec et l’énergie et l’efficacité habituelles en défense), plus tard, lorsque le Réel Madrid à partir de Chus Matthieu mettre la terre au milieu sur le tableau de bord.

L’absence de Luc Sikma chez les Berlinois, ainsi que leur infériorité au rebond, sapaient l’énergie que l’entraîneur espagnol de la lever du soleil Berlin, Israël GonzálezIl voulait impressionner la fête, sachant les difficultés que son équipe allait avoir.

Un panier sur le dos et à la limite de la possession de Juan Nunez Il a animé les fans, qui ont vu son équipe se rendre aux vestiaires avec un avantage considérable, 43-26. Un triple de Antoine Randolph sur le premier jeu du troisième quart-temps, qui lui avait été refusé en première mi-temps, il a porté l’avance à 20 points, 46-26. Et il a quitté le parti moralement condamné.

Sans la pression d’un tableau d’affichage serré et en tenant compte, en plus, du fait qu’il s’agissait du troisième match de la Real Madrid dans cinq jours et que jeudi il doit jouer en Milan et dimanche à Murcie avant lui UCAM, les joueurs du Real Madrid ont rationalisé l’effort, tandis que Matthieu il distribuait des minutes pour ne pas surcharger ses joueurs.

L’Alba est monté à 60-46 (min. 28,45), un résultat avec lequel le troisième acte s’est terminé et qui pourrait ouvrir une petite échappatoire face à la victoire.

Mais avec Rudy à nouveau aux commandes de l’équipe, le Réel Madrid chassa tous les fantômes possibles et signa une victoire sans éclat, mais aussi importante qu’une autre, dans laquelle Antoine Randolph il a commencé à revenir pour ses chartes avec 13 points. le lever du soleil Berlin toujours sans gagner Réel Madrid et il y a déjà 11 tentatives.