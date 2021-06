Le Real Madrid a-t-il pris la bonne décision en faisant venir Carlo Ancelotti ?

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

Les nouvelles avancent vite dans le football, souvent intentionnellement. Zinedine Zidane a mis le stylo à encre sur une lettre qui a frappé fort lundi. Nous avons réagi. Mardi, le Real Madrid a annoncé la signature de Carlo Ancelotti comme entraîneur-chef du Real Madrid. Un nouveau cycle de nouvelles était né ; un ancien oublié. David Alaba a été signé il y a cinq ans par la pure loi de la durée d’attention. Zidane a démissionné en 2003.

Lorsque Carlo Ancelotti a été limogé à la fin de la saison 2014-2015, le président Florentino Perez a convoqué une conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Interrogé sur son raisonnement concernant la décision, il a répondu « Je ne sais pas ». Florentino a également déclaré dans ce même presseur que le club avait besoin de quelque chose de nouveau. Ce nouveau quelque chose était Rafa Benitez – un manager qui contrastait sauvagement avec les idéologies d’Ancelotti – à qui on a demandé de faire mieux avec une équipe conçue pour le football électrique. Le «mieux» était de remporter la demi-finale de la Ligue des champions de Carlo au cours d’une saison où Ancelotti a compris comment réinventer les joueurs pour faire face à une crise de blessures et à une équipe mal construite. Rafa a fait un tank. Heureusement pour le club, Zidane a coupé l’ancre et a refait surface sur le navire.

Ancelotti n’était pas ravi de perdre Xabi Alonso en 2014, ce qui signifiait qu’il se dirigeait vers la saison suivante avec pratiquement aucun milieu de terrain défensif, à moins que vous ne comptiez le paralysé Sami Khedira. Il n’aurait pas non plus voulu perdre Angel Di Maria – l’homme à trois poumons qui a défendu et attaqué avec détermination et a pompé de l’oxygène au milieu de terrain. Ces deux-là sont partis après la signature de Toni Kroos et James Rodrguez. Ces deux derniers ont fait leurs débuts en Supercoupe d’Europe contre Séville. Kroos avait l’air de jouer pour le Real Madrid depuis l’âge de six ans – il lui allait comme un gant. Mais perdre Xabi signifiait que Kroos devait conserver le rôle d’ancre pendant de longues périodes de la saison. Pourtant, Ancelotti l’a fait fonctionner.

Le Real Madrid 2014 – 2015 d’Ancelotti a connu une déchirure à l’automne, remportant 22 matchs consécutifs au cours de quatre compétitions distinctes. En cours de route, il a battu Barcelone à domicile 3 à 1 et a gagné 0 à 3 à l’extérieur à Anfield contre Liverpool. Le double pivot de Kroos et Modric, dirigé par James et Isco au milieu de terrain, a étouffé les adversaires avec des triangles pressants et passants rapides. C’était difficile de jouer contre.

Mais ensuite, Luka Modric a subi une blessure aux ischio-jambiers en novembre et n’est revenu qu’en mars. L’équipe a manqué d’essence et a été jouée dans le sol. Ils ont commencé à échouer à leurs gros tests. Les hommes d’Ancelotti ont été éliminés de la Copa del Rey par l’Atletico et ont également été éviscérés par l’équipe de Diego Simeone 4 à 0 en championnat. Ils ont poursuivi cela en perdant leurs trois matchs les plus difficiles de l’hiver, contre Villarreal, Athletic et Barcelone.

Ces matchs, ces gros tests ratés, leur ont fait mal, et récolter 28 des 30 points restants contre des adversaires de moindre importance n’était pas suffisant. Ce qui les a le plus ensevelis : le retour prévu de Modric en mars a été un coup dur lorsque le Croate s’est blessé au genou en avril. Kroos venait de mettre la tête hors de l’eau avec le retour de Modric. Lorsque Modric est retombé, Kroos s’est noyé.

Le Real Madrid, en tant qu’institution, a vu le dénouement de première main. Ancelotti n’est pas un manager sans défauts. Son bilan national n’est pas génial. Il garde une rotation extrêmement serrée, avec peu d’intérêt à incorporer des joueurs marginaux. Son manque de routines d’entraînement appropriées a été publiquement exposé. Mais le club a également été témoin du processus de cette saison sans trophée. Ancelotti a subi de lourdes blessures et le départ de son seul milieu de terrain défensif. Il a permis à l’équipe de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré tout, et les fans ont aimé son style de football. Le limogeage semblait à courte vue, surtout lorsque vous pesez Rafa comme alternative.

Aucun des joueurs ne voulait qu’Ancelotti parte. Sa marge d’erreur : si le Real Madrid ne perd pas contre la Juventus en demi-finale, il n’a peut-être pas été limogé. Résultats sur le processus. “Rien n’est suffisant ici”, a déclaré Florentino après la sortie du Real Madrid à la Juventus. « C’est la loi que l’histoire de Madrid s’impose ». Certains diraient qu’il est bon d’avoir ces normes élevées. Le compteur est que les choses ne s’améliorent pas toujours avec le changement, et il y a des conséquences à long terme pour les déclencheurs à courte vue.

Maintenant, Florentino revient en boucle avec Carlo Ancelotti. La conférence de presse, prévue pour mercredi, ne comportera probablement pas de “Je ne sais pas”. – mais il comportera les éloges habituels de la lune de miel pour tout nouveau manager. Ce que Florentino ne révélera probablement pas, cependant, c’est que Carlo était le choix facile – le chemin le plus confortable.

Ancelotti offre peu de résistance ou d’opposition. Il avait parfaitement le droit de se plaindre pendant son mandat, et ne l’a pas fait. Même en partant, il a félicité tout le monde et a dit qu’il reviendrait s’il était appelé.

Il était aussi, à bien des égards, le choix des fans. Il est regardé avec tendresse dans la famille madrilène. Mais maintenant, les tests viendront, et Ancelotti devra absorber la chaleur, et probablement le blâme, dans ce qui sera probablement une saison 2020 – 2021 mouvementée avec peu ou pas de rajeunissement de l’équipe à espérer.

L’équipe ne sera probablement pas révolutionnée. Le nouveau manager allait toujours devoir apporter un rajeunissement des idées et des tactiques, pas des joueurs. Raul allait se connecter avec les jeunes joueurs et avoir un schéma de pressing plus agressif ; Conte aurait apporté un plan à trois à l’arrière et un bilan national fiable (et ainsi de suite, avec leurs défauts). On ne sait pas si Ancelotti peut apporter quelque chose de nouveau, et s’il veut maintenir une rotation serrée, on craint qu’il ne fasse confiance aux joueurs plus âgés qui doivent être progressivement éliminés.

Toute nostalgie qui s’attarde de Carlo Ancelotti étant jeté en l’air la nuit de La Decima; ou de Marcelo, Ramos, Pepe et d’autres envahissant son pressoir d’après-match avec du champagne devraient être stockés correctement dans le cerveau – classés sans relier cette nuit historique à ce qui se passe actuellement au Real Madrid. Les légendes sont parties, ou sur leurs dernières jambes – avec peut-être deux d’entre elles considérées comme étant à leur apogée. Ancelotti a grillé Gareth Bale en 2019 après son départ du Real Madrid. (Le retour possible de Bale reste d’une manière sadique, hilarante pour moi, surtout quand on considère à quel point Ancelotti et Florentino étaient en désaccord sur l’utilisation du Gallois.) La BBC d’Ancelotti est remplacée par B??. Ancelotti intégrera-t-il Martin Odegaard comme il l’a fait avec James Rodriguez ? Déterrera-t-il Isco ? Ancelotti est devenu suffisamment flexible avec ses tactiques au fil des ans pour les adapter à ses meilleurs joueurs. Je ne sais pas qui il valorisera comme ses meilleurs joueurs la saison prochaine.

(Cela vaut la peine de mentionner uniquement parce que les fans en parlent : Ancelotti, dans son livre, a qualifié Martin Odegaard de “coup de pub”. Mais ce commentaire a été fait en 2016, et je ne pense pas ce qu’Ancelotti a dit à propos du Norvégien dans son livre réfléchirait à la façon dont il le valorise aujourd’hui.)

Alors que de nombreux fans adorent l’idée du retour de Carlo, beaucoup ont également estimé que le club aurait dû laisser le navire naviguer et a inauguré quelque chose de nouveau à la place. C’est valable.

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. C’est un peu boiteux de dire cela, car cela s’appliquerait à n’importe quel manager, mais : je suis particulièrement intéressé de voir à quoi ressemblera l’équipe d’Ancelotti d’ici décembre et à quoi ressemblera le moral de l’équipe. En 2014, Ancelotti avait le parfait cocktail de joueurs avec qui travailler. Reconstruire tout ce qui se rapproche de cette aura est au-delà du défi. Pour le meilleur ou pour le pire, cette équipe actuelle du Real Madrid occupe plusieurs postes. Même le poste d’attaquant, qui semble mince, a désormais un très bon Borja Mayoral, ainsi que Luka Jovic, sur lequel s’appuyer comme remplaçant de Benzema. Les ailes sont chargées. Je m’attends à des grognements d’ici Noël si Ancelotti joue encore et encore la même formation. (Bien que j’aie un peu d’optimisme dans le fait qu’il a tourné davantage à Napoli, et comme Om, Matt et Sid en ont discuté hier dans le podcast Managing Madrid, il a dû faire face à des blessures dans le tableau de profondeur d’Everton.)

En 2015, il était logique de garder Carlo. en 2021, après avoir lutté à chaque passage depuis son départ de Madrid, le sentiment est différent. Mais il est également clair que tout ce que le Real Madrid a décidé de faire aurait été risqué. Les options étaient limitées. Le timing avec Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino n’a pas tout à fait fonctionné ; mais le club ne semblait pas non plus enclin à faire fonctionner le timing – quelque chose qui n’aurait pas été difficile à faire si le désir était là. Allegri voulait aussi rester à Turin où se trouvait sa famille. Pochettino a connu deux saisons difficiles consécutivement. Conte a ses propres bagages, Raul est cru.

Le Real Madrid est également rassuré de savoir que Raul sera “toujours là”. Raul sera disponible en décembre si Ancelotti – qui a eu du mal à amener Everton là où il doit être cette saison, en particulier dans la seconde moitié de celle-ci – échoue.

Il convient de noter qu’avoir Raul comme plan B a ses inconvénients. Si Raul est promu à la mi-saison, il reprendra un navire que Carlo a construit. S’il obtient le poste maintenant, il planifiera à l’avance pour la pré-saison, incorporant probablement des joueurs comme Miguel Gutierrez, et peut-être Antonio Blanco et Sergio Arribas. Il a également plus de temps pour peaufiner son schéma. Être jeté dans le volcan à la mi-saison, c’est fondamentalement se retrouver entre deux feux, et ces martyrs sont généralement injustement évalués à la fin d’une saison qu’ils n’ont pas pu sauver.

Choisir le manager du Real Madrid allait être difficile. Le Real Madrid a facilité les choses. Pour Carlo, ce ne sera pas le cas.