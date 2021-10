Le Real Madrid affiche son pouvoir interne contre Lenovo Tenerife

10/03/2021 à 23:07 CEST

Le Real Madrid a prolongé son invaincu dans toutes les compétitions ce dimanche et a ajouté sa septième victoire de la saison, quatrième en ACB, grâce à son jeu intérieur puissant contre un Lenovo Tenerife qui, Bien qu’il ait accusé l’absence de Gio Shermadini, il a tenu jusqu’au bout emmené par un Bruno Fitipaldo qui a contribué sept triples et a terminé meilleur buteur avec 24 points (86-77).

RMAD

DIX

Real Madrid, 86

(25 + 15 + 18 + 28): Heurtel (10), Causeur (2), Hanga (12), Yabusele (15) et Tavares (9) -cinq de départ- Williams-Goss (6), Poirier (14), Llull (4), Fernández (1), Abalde (7), Alocén (4) et Taylor (2)

Lenovo Ténérife, 77 ans

(18 + 17 + 19 + 23) : Huertas (6), Fitipaldo (24), Sastre (-), Sulejmanovic (8) et Guerra (6) -le quintette de départ- Smith (2), Salin (9), Wiltjer (1), Doornekamp (6), Borg (-), Gamble (12) et Rodríguez (3)

Arbitres :

Daniel Hierrezuelo, Jorge Martínez et Alberto Baena. Sans éliminé.

Incidents :

Match de la quatrième journée de la Ligue Endesa joué au WiZink Center Pavilion à Madrid devant 2.587 spectateurs.

Sans la participation du centre géorgien, absent depuis au moins six semaines en raison de sa blessure au dos, les Blancs ont dominé dans la peinture, où Walter Tavares, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele ont imposé leur loi. et ils ont minimisé les options d’un rival qui souffrait excessivement sous les cerceaux et a dû se réfugier dans son succès extérieur, ce qui n’a pas suffi à vaincre un leader qui, bien que manquant encore de filmer, a beaucoup de qualité dans son effectif.

Le Real Madrid est sorti plus tonique, Tavares un jour de plus intimidant sous des cerceaux, bloquant ceux qui s’approchaient de ses domaines et assister ses coéquipiers avec des critères, parmi lesquels Adam Hanga et Thomas Heurtel étaient les joueurs les plus titrés. Les premiers avantages étaient blancs, bien que Tenerife se soit rapidement réveillé avec des triples, avec Fitipaldo sur une base stellaire.

Fitipaldo endure Ténérife

L’Uruguayen, avec quatre coups sûrs extérieurs en huit minutes, a évité de plus grands maux. Son équipe a clairement perdu la bataille dans la peinture mais est restée dans le match car compensé son manque de points dans la zone depuis le périmètre, où il a accusé à outrance la perte de sa principale référence intérieure et MVP de la saison dernière.

A) Oui, alors que le Real Madrid contrôlait le duel depuis des positions rapprochées et n’atteignait qu’un triple au premier acte, Lenovo Tenerife n’a pas perdu la face du duel puisqu’il a ajouté trois par trois. Avec un seul panier à deux points en neuf tentatives, les insulaires s’animaient à la fin des dix premières minutes avec Fitipaldo comme argument principal (25-18, min 10).

La tonique s’est maintenue à la reprise. Alors que les hommes de Pablo Laso tentaient avec leur deuxième unité d’augmenter leurs maigres revenus pour gagner le match sur la bonne voie, les Ténérifes ont appuyé sur la défense et ont continué à tenter leur chance à distance. Abalde et Llull ont apporté des points aux locaux tandis que Sasu Salin a rejoint la triplista party de l’équipe de Txus Vidorreta, dans lequel l’Américain Julian Gamble a fait ses débuts avec une bonne note, a signé pour remplacer la défaite de Shermadini et auteur de douze points.

Domination minimale de Madrid

Malgré l’apparente dominance blanche, la pause a été atteinte avec un score serré (40-35) et avec 60 pour cent exceptionnels en triples des visiteurs, qui ont ajouté neuf coups sûrs après quinze tentatives.

Un nouvel arreón des hommes de Pablo Laso, qui a initialement lié un partiel en faveur de 8-0, a porté le revenu maximum à treize points. Tavares et Heurtel ont continué à contribuer dans toutes les facettes du jeu, bien soutenu par Yabusele, alors que contre Tenerife le bon après-midi de Fitipaldo n’a pas suffi, qui a inscrit son sixième triplé et a sagement aidé ses coéquipiers, compensant ainsi la discrète prestation de Marcelinho Huertas.

Le parti semblait contrôlé par le leader de l’ACB, mais les insulaires n’ont pas baissé les bras et, bien que leur production étrangère ait chuté de façon alarmante au troisième trimestre, ils ont coupé les différences. jusqu’aux quatre points contre que reflétait le tableau d’affichage après quelques bonnes minutes de la le débutant Gamble et un nouveau triple, le septième, de Fitipaldo, celui-ci au cor (58-54, min 30).

Madrid n’a pas cédé

Comme dans les chambres précédentes, les blancs ont frappé les premiers à l’entame des dix dernières minutes et ont pris l’air avec un 13-6 en faveur qu’il restitue son loyer maximum et oblige Vidorreta à demander un temps mort pour réclamer un dernier effort à sa famille.

La fin approchait et le Real Madrid n’a pas cédé malgré les rotations de Pablo Laso, qui a également été contraint d’arrêter le jeu pour éviter de plus grands maux après un triple de Sasu Salin qui s’est hissé au tableau d’affichage 79-73 avec deux minutes à jouer.

C’était juste une frayeur, parce que leurs joueurs ont tenu jusqu’au bout et ont ajouté leur septième victoire de l’année, quatrième de la Ligue Endesa, dans laquelle ils restent en tête en tant que leaders invaincus.