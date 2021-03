Le Real Madrid affrontera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions; Bayern vs. PSG, le duel le plus morbide

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a égalé le Real Madrid avec Liverpool, l’un des moindres maux qui pourraient toucher les blancs parmi une liste restreinte d’équipes redoutables. Ceux de Zidaneils se souviendront de leur dernière nuit de gloire en Europe quand ils ont été proclamés champions, justement, contre les Britanniques en 2017.

Que oui, aux blancs le chemin vers la fin hypothétique les a grandement favorisés, car s’ils réussissaient à éliminer les « rouges », ils affronteraient le vainqueur entre Chelsea et Porto, les deux rivaux les plus faibles a priori.

Le tirage au sort a également laissé un croiser avec beaucoup de morbide et avec une saveur finale. Plus précisément, à la dernière, celle de la saison dernière, entre Bayern Munich et Paris Saint-Germain. Le match qui attirera le plus l’attention dans ce tour entre deux des grands favoris pour décrocher le titre.

Finalement, le Manchester City de Guardiola cherchera à égaler la meilleure présence de l’équipe dans le tournoi et à surmonter le « cityzen » avec l’entraîneur espagnol, dans un match passionnant contre lui Borussia Dortmund, dans lequel ils commencent comme favoris.