Le Real Madrid ajoute ses trois premiers points, mais reste en position de relégation

10/10/2021

Le à 14:14 CEST

De bons résultats en Europe Ils ne se matérialisaient pas dans la ligue nationale pour Madrid jusqu’à présent. Les madrilènes, qui ont remporté mercredi dernier leur premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions, n’ont ils avaient pu gratter une tache avant la Granadilla aux Canaries le 25 septembre. C’était le sixième jour de la compétition, quand ils ont touché la table et ont remporté leur première victoire.

UNE but de Moller et un autre de Rocío Gálvez Ils ont servi à venir à bout d’un Eibar (2-1) qui n’a baissé les bras que lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match.

Le début de saison du Real Madrid s’annonce très compliqué et l’avenir de David Aznar en tête de banc ne tient qu’à un fil. Après le bon marché d’été, avec les ajouts de Nahkiari, Rocío Galdez, Zornoza, Moller et, la star du score de la saison précédente à Levante UD, Esther González, une équipe solide était attendue en défense et, surtout, avec un axe offensif de grande qualité. Cependant, l’équipe n’a pas pu consolider et, pour l’instant, est loin des positions de la Ligue des champions.

La saison précédente, ils ont obtenu leur premier laissez-passer de l’histoire en Europe et, après une excellente victoire contre Manchester City, ils ont obtenu le ticket pour la phase de poules, accompagnant ainsi le Barça en UWCL. Pour le moment, seulement ils ont ajouté quatre points et ils comptent 14 points de retard sur le FC Barcelone, leader de la compétition.