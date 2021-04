Le Real Madrid améliore son offre pour prolonger le contrat de Lucas Vazquez – Rapport

Le Real Madrid a amélioré son offre de prolongation du contrat de Lucas Vazquez et les deux parties sont sur le point de parvenir à un accord, selon un rapport publié aujourd’hui sur AS. Vazquez gagnerait environ 5 millions d’euros / an et resterait dans la capitale espagnole pendant les trois prochaines saisons, avec une clause pour une année supplémentaire si certains objectifs sont atteints, selon ce même rapport.

Alors que les offres du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich seraient meilleures, Vazquez souhaite maintenant rester à Madrid, il acceptera donc probablement la nouvelle offre de Los Blancos. Gardez à l’esprit qu’il est maintenant absent avec une grave blessure au genou, alors Madrid fait confiance à son rétablissement.

Los Blancos ont probablement réalisé que remplacer Vazquez coûterait plus cher que d’essayer de le garder, surtout si l’on considère que Madrid a désespérément besoin de trouver un remplaçant pour Carvajal, qui a passé la majeure partie de la saison blessé. C’est là que Vazquez s’inscrit, même s’il a joué la majeure partie de sa carrière en tant qu’ailier droit. Sa capacité à être suffisamment fiable et solide pour jouer en tant qu’arrière droit en cas de besoin est extrêmement précieuse, donc prolonger son contrat a du sens juste pour économiser l’argent qui serait dépensé pour un arrière droit de qualité.