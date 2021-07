Le Real Madrid annonce la signature de Guerschon Yabusele

12/07/2021 à 16h59 CEST

le Real Madrid a officialisé l’accord avec le power forward français Guerschon Yabusele, de LDLC ASVEL Villeurbanne et “reste lié au club lors de la prochaine saison 2021-2022”.

Yabusele, qui en moyenne 11 points et 4,2 rebonds lors de la dernière Euroligue, vient combler le poste laissé vacant par Gabriel Deck et aussi le possible départ d’Usman Garuba vers la NBA et promet « énergie en défense et en attaque », comme déclaré aux médias du club.

L’attaquant français (12-17-1995, Dreux, France) se distingue par sa puissance physique, son agilité et un bon poignet, qui lui permettent de jouer aussi bien avec le dos que face au panier. A une expérience NBA avec les Boston Celtics et la saison dernière a été l’un des référents de l’Asvel Villeurbanne, vainqueur de la Ligue et de la Coupe de France.

Le Real Madrid est renforcé par un attaquant polyvalent, qui combine sa force physique avec une grande vitesse de mouvement. De plus, il dispose d’un tir à trois points efficace (51,9% correct cette saison en Ligue française).

La carrière de Yabusele est inhabituelle, étant donné que fait ses débuts avec la Chorale de Roanne lors de la saison 2013-14 et deux plus tard, il a commencé à émerger dans le SPO Rouen Basket. Il a été choisi n°16 lors du repêchage de la NBA en 2016, mais a poursuivi sa carrière en Chine et a récolté en moyenne 20,9 points avec les Sharks de Shanghai.

De là aux États-Unis : il a joué 87 matchs avec les Boston Celtics et 22 avec les Maine Red Claws (NBDL). Lors de la saison 2019/20, il est revenu en Ligue chinoise, cette fois aux Nanjing Monkey Kings et ses 17,9 points de moyenne ne sont pas passés inaperçus auprès de l’Asvel Villeurbanne, le club qui l’a recruté en 2020.

Maintenant déjà le en attente d’un nouvel appel de la NBA signe pour le Real Madrid. Ce n’est donc que pour une saison.