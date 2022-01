Le Real Madrid annonce son équipe pour la Supercoupe d’Espagne

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour l’édition 2022 de la Supercoupe d’Espagne, qui débute ce mercredi avec les demi-finales contre le FC Barcelone lors du deuxième El Clasico de la saison.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Fuidias.

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo et F. Mendy.

Milieu de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Isco et Camavinga.

En avant : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr. et Rodrygo.

Dani Carvajal est de retour et semble prêt à commencer contre Barcelone. Cependant, l’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait adopter une approche prudente avec l’arrière droit espagnol et lui donner quelques minutes sur le banc juste pour s’assurer qu’il améliore lentement sa forme et son conditionnement pour éviter plus de blessures musculaires pendant le reste de la saison.

En dehors de cela, il s’agit d’une liste d’effectifs solide pour le Real Madrid, chaque joueur disponible faisant le voyage en Arabie saoudite.

COMMENT REGARDER, STREAM SUPERCUP D’ESPAGNOL

Date: 01/12/2022

Temps: 20h00 CEST, 14h00 HNE.

Lieu: Stade King Fahd, Riyad, Arabie Saoudite.

Télévision disponible: Vamos (Espagne), ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

