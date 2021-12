Le Real Madrid annonce son équipe pour le Derby de Madrid contre l’Atletico de Madrid

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de dimanche contre l’Atletico de Madrid, un match crucial dans la course au titre de la Liga 2021-2022.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin, Fuidias.

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy.

Milieu de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga.

En avant : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr., Rodrygo, Mariano.

Karim Benzema est de retour dans la liste après avoir rejoint l’équipe à l’entraînement ce samedi. Il n’est peut-être pas prêt à 100 % à jouer et pourrait devoir être remplacé au cours de la seconde mi-temps, mais sa présence dans le onze de départ semble probable.

Gareth Bale est également de retour après s’être blessé avec l’équipe nationale galloise lors de la dernière pause de la FIFA. Pourtant, il n’a pas joué un seul match pour le Real Madrid depuis août et l’entraîneur Carlo Ancelotti fera probablement confiance à Rodrygo Goes et à Marco Asensio devant lui pour la place sur l’aile droite.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 12/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

