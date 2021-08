Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Alaves

in

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à l’extérieur de samedi contre Alaves, qui sera le premier match de la saison pour les deux équipes.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Fuidias.

Défenseurs : E. Militão, Alaba, Nacho, Odriozola et Miguel Gutiérrez.

Milieu de terrain : Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco et Blanco.

En avant : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr. et Rodrygo.

Comme prévu, Martin Odegaard n’a pas été inclus dans la liste alors qu’il devrait être disponible. Le milieu de terrain norvégien est en route pour Arsenal et l’accord pourrait être conclu dans les prochains jours.

A part cela, Luka Jovic est en avance sur Mariano dans la rotation d’Ancelotti et le Real Madrid manque toujours de profondeur sur sa ligne défensive. Carvajal, Mendy, Marcelo et Vallejo sont tous sortis et Miguel Gutierrez aura une bonne occasion de prouver sa valeur en tant que titulaire.

Ancelotti devra également trouver un remplaçant à Toni Kroos, absent sur blessure et dont la présence va certainement nous manquer.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 14/08/2021

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Mendizorroza, Vitoria, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.