Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Cadix

Le Real Madrid a annoncé sa liste de joueurs pour le match de mercredi contre Cadix, où ils recevront de nombreux renforts.

ESCOUADE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: Carvajal, E. Militão, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Chust et Miguel.

Milieux de terrain: Casemiro, Isco, Arribas et Blanco.

Les attaquants: Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Carvajal, Varane Nacho et Casemiro sont de retour avec l’équipe mais Kroos et Modric ne seront pas disponibles, donc le Real Madrid a toujours des problèmes avec son milieu de terrain. Isco et Antonio Blanco pourraient commencer aux côtés de Casemiro, mais Zidane pourrait également déployer Rodrygo au milieu de terrain avec Casemiro et Isco, même si Rodrygo n’est pas si efficace là-bas.

Le Real Madrid doit trouver un moyen de remporter la victoire contre Cadix maintenant qu’il a trois points de retard sur l’Atletico de Madrid dans le tableau. Ils ont sûrement ce qu’il faut, mais en même temps, ils devraient s’attendre à un match difficile à cause de leur milieu de terrain.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 21/04/2021

Temps: 22h00 CET (heure locale), 16h00 EST.

Lieu: Ramon de Carranza, Cadix, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

