Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Eibar

Le Real Madrid a publié sa liste de joueurs pour le match à domicile de samedi contre Eibar en Liga.

ESCOUADE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et F. Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco et Arribas.

Attaquants: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Toni Kroos et Alvaro Odriozola sont de retour avec l’équipe et pourraient jouer quelques minutes. Eden Hazard a rejoint l’équipe à l’entraînement aujourd’hui mais ne sera pas disponible car il tente d’améliorer sa forme et son conditionnement pour le choc de mardi contre Liverpool.

C’est un match important pour Madrid mais certainement pas aussi important que le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, compte tenu de la situation actuelle du tableau de la Liga. C’est pourquoi, en fin de compte, Zidane pourrait décider de faire des rotations afin de garder tout le monde frais et prêt à jouer lorsque Liverpool visitera l’Alfredo di Stefano mardi.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 04/03/2021

Temps: 16h15 CET (heure locale), 10h15 HNE.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

