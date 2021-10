Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Elche

Le Real Madrid se rend à Elche dans l’espoir d’entamer une séquence de victoires consécutives. Les Blancos ont eu du mal avec la régularité jusqu’à présent cette saison et ont perdu des points contre Osasuna mercredi dernier juste après leur impressionnante victoire à El Clasico.

LISTE DES ÉQUIPES DU REAL MADRID :

Gardiens de but: Courtois, Lunin, Fuidias.

Défenseurs: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Mendy, Marcelo.

Milieu de terrain: Casemiro, Blanco, Camavinga, Kroos, Modric, Vazquez, Isco.

Attaquants: Asensio, Rodrygo, Vinicius, Hazard, Jovic, Mariano.

Modric est de retour avec l’équipe et devrait faire son retour dans la formation de départ. Le milieu de terrain croate s’est reposé contre Osasuna et devrait avoir des jambes fraîches pour avoir un impact. D’un autre côté, Benzema ne sera pas disponible dans ce jeu et Jovic commencera probablement.

En dehors de cela, il sera intéressant de voir si l’entraîneur Ancelotti décide de faire des rotations, étant donné que Los Blancos accueillent également le Shakhtar mercredi prochain et qu’ils doivent commencer à gérer leurs minutes pour être en forme lorsque les matchs décisifs seront joués. Le printemps prochain.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 30/10/2021

Temps: 14h00 CEST, 08h00 HNE.

Lieu: Martinez Valero, Elche Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

