Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre l’Athletic Bilbao

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de mercredi contre l’Athletic Bilbao, le match qui a été reporté et initialement prévu pour le mois dernier.

LISTE DES ÉQUIPES DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Fuidias.

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieu de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco et Camavinga.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.

Eden Hazard et Rodrygo sont de retour avec l’équipe après s’être remis de leur grippe intestinale. Il n’y a pas d’autres nouvelles sur cette liste d’effectifs, il sera donc intéressant de voir si l’entraîneur Carlo Ancelotti décide de faire quelques rotations maintenant que l’équipe semblait fatiguée dimanche dernier contre Séville.

Des joueurs comme Modric, Kroos, Benzema ou même Vinicius Junior auront besoin de repos le plus tôt possible et Ancelotti sera obligé de faire confiance à son banc. Cela arrivera-t-il demain contre l’Athletic afin que les joueurs susmentionnés puissent être frais pour l’Atletico de Madrid et la Real Sociedad ?

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 01/12/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

