Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre l’Athletic Bilbao

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à l’extérieur de dimanche contre l’Athletic Bilbao, qui sera son avant-dernier de cette saison de la Liga 2020-2021.

LISTE DES ESCOUADES DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel.

Milieux de terrain: Modrić, Casemiro, Valverde, Isco et Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Marcelo est de retour avec l’équipe et pourrait commencer à l’arrière gauche, bien que l’entraîneur Zinedine Zidane pourrait décider de continuer à faire confiance à Miguel Gutierrez pour dire à quel point il a été solide au cours des deux derniers matchs. Odriozola sera désormais en meilleure condition que jeudi dernier et semble prêt à revenir dans la formation de départ.

Zidane devra construire sa formation sans Kroos et cela signifie probablement que Casemiro, Modric et Valverde commenceront au milieu de terrain, avec Isco et Blanco attendant sur le banc au cas où quelque chose se passerait.

Le Real Madrid a besoin des trois points car ce week-end est la première chance officielle de l’Atletico de Madrid de remporter le titre si les Blancos perdent contre l’Athletic Bilbao.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 16/05/2021

Temps: 18h30 CET (heure locale), 12h30 EST.

Lieu: San Mames, Bilbao, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

