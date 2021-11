Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre le Rayo Vallecano

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de samedi contre le Rayo Vallecano.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Fuidias.

Défenseurs: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, F. Mendy et Miguel.

Milieu de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Lucas V., Isco, Camavinga et Blanco.

Défenseurs: Hazard, Benzema, Asensio, Jović et Vini Jr.

Gareth Bale, Rodrygo Goes, Mariano et Fede Valverde sont les joueurs qui manqueront le match avec des blessures, même si Bale avait rejoint l’équipe à l’entraînement cette semaine. Le Gallois fera donc son retour sur le terrain avec son pays lors de la prochaine pause de la FIFA.

L’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait faire quelques rotations dans ce match car l’équipe a manqué d’intensité et de présence physique lors de ses deux derniers matches contre Elche et le Shakhtar. Le Rayo a joué un excellent football jusqu’à présent cette saison et ce ne sera pas facile pour Madrid de gagner les trois points, mais ils doivent s’occuper des affaires.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 11/06/2021

Temps: 21h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.