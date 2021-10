Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre l’Espanyol

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le premier match de dimanche contre l’Espanyol.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardien de but: Courtois, Lunin et Luis Lopez.

Défenseurs : E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho et Miguel.

Milieu de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V. et Camavinga.

En avant : Hazard, Benzema, Jović, Vini Jr. et Rodrygo.

Marco Asensio et Isco Alarcon manqueront le match avec de petits problèmes physiques qu’ils ont contractés lors de la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Mendy est également absent, tout comme Marcelo, donc l’entraîneur Carlo Ancelotti devra faire confiance à Miguel ou à Nacho pour cette place.

Le Real Madrid a désespérément besoin de rebondir après la défaite décevante contre Sheriff. De plus, Los Blancos tentera de retrouver un peu d’élan et de confiance avant la pause de la FIFA, car leur calendrier deviendra plus difficile après cette interruption de deux semaines, avec des matchs contre l’Athletic Bilbao et El Clasico à venir.

Ancelotti ne devrait effectuer aucune rotation avant cette prochaine pause de la FIFA.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 10/03/2021

Temps: 16h15 CEST, 10h15 HNE.

Lieu: Estadio Cornella-El Prat, Barcelone, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

