Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Majorque

in

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match de mercredi contre Majorque.

LISTE DES ÉQUIPES DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Toni Fuidias.

Défenseurs : E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel et Santos.

Milieu de terrain : Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga et Blanco.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.

Dani Carvajal est hors de la liste de l’équipe après la blessure au mollet qu’il a contractée lors du match à l’extérieur de dimanche contre Valence.

Carlo Ancelotti pourrait faire quelques rotations dans celui-ci, étant donné que l’équipe a disputé deux matchs très disputés la semaine dernière. Sur le papier, ce match à domicile est le plus gérable que le Real Madrid ait eu depuis un certain temps, c’est donc une bonne occasion pour des joueurs comme Camavinga, Jovic, Miguel Gutierrez, Rodrygo ou Asensio d’obtenir des minutes comme partants et de prouver leur valeur.

Il ne sera cependant pas facile pour eux de gagner une place dans la formation de départ. L’équipe a concouru et joué à un niveau élevé et Ancelotti continuera probablement à utiliser ses habitués pour le moment.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/09/21

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.