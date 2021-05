Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Séville

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de dimanche contre Séville, un match crucial qui pourrait très bien décider de son sort dans l’édition 2020-2021 de La Liga.

ESCOUADE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel.

Milieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco et Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Le Real Madrid sera sans Ferland Mendy et Sergio Ramos, même s’ils ont tous deux affronté Chelsea mercredi dernier. Bien que Ramos soit blessé, le club n’a pas publié de rapport médical sur Mendy, ce qui indique qu’il n’était probablement pas en parfaite santé mercredi dernier non plus.

Tout bien considéré, Odriozola et Marcelo partiront probablement pour Madrid dans les flancs, bien que Valverde puisse également être une option pour l’arrière droit s’il est maintenant prêt à jouer 90 minutes.

Le Real Madrid devra rebondir après sa dure défaite contre Chelsea s’il veut concourir pour le titre.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 05/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.