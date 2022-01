Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Valence

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à domicile de samedi contre Valence, avec Vinicius de retour après avoir raté les deux derniers matchs avec Covid-19.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Diego.

Défenseurs : Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo et F. Mendy.

Milieu de terrain : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Isco et Camavinga.

En avant : Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr. et Rodrygo.

Les partants clés Courtois, Mendy, Modric et Benzema sont de retour. L’entraîneur Carlo Ancelotti a décidé de leur donner un peu de repos et ils ont raté le match de mercredi contre Alcoyano, ils devraient donc être frais pour avoir un impact.

Le Real Madrid doit faire une déclaration après sa récente défaite contre Getafe et Valence est un adversaire coriace qui s’est battu pour les places en Ligue Europa jusqu’à présent cette saison. L’ancien entraîneur de Getafe, Jose Bordalas, a fait du bon travail et Valence est une équipe défensive solide. Le Real Madrid doit donc s’attendre à ce qu’il reste assis et attend des chances de contre-attaque.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 01/08/2022

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

