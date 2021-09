Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Villarreal

in

Le Real Madrid accueille Villarreal ce samedi après sa victoire très convaincante face à Majorque. Ensuite, l’entraîneur Carlo Ancelotti a décidé de donner un peu de repos à des joueurs clés comme Casemiro ou Modric et Los Blancos ont tout de même réalisé une brillante performance. Ancelotti pourrait très bien faire la même chose demain, étant donné que Valverde ou Benzema pourraient également se reposer.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Fuidias.

Défenseurs : E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho et Miguel.

Milieu de terrain : Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga et Blanco.

En avant : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.

Le Real Madrid accueille également le shérif Tiraspol en Ligue des champions mardi, et bien que ce match devrait être plus facile que celui-ci, Ancelotti devra trouver un moyen de garder ses vétérans frais et prêts à partir. Reposer Valverde maintenant que Camavinga a eu un impact énorme lorsqu’on lui en donne l’occasion a du sens, ne serait-ce que pour garder les jambes de Valverde fraîches.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 25/09/2021

Temps: 21h00 CEST, 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

