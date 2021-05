Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Liga contre Villarreal

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match décisif de samedi contre Villarreal, le dernier de la saison 2020-2021 en cours.

ESCOUADE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel.

Milieux de terrain: Modrić, Casemiro, Valverde, Isco et Blanco.

Attaquants: Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Sergio Ramos et Raphael Varane sont de retour avec l’équipe après avoir récupéré de leurs blessures, ce qui signifie qu’ils pourraient tous les deux être disponibles et prêts à commencer. Cependant, étant donné les performances de Militao et Nacho ces derniers temps, il serait peut-être plus sûr de leur donner la chance de commencer car Ramos et Varane pourraient manquer de conditionnement et de confiance. Pourtant, cela pourrait être leurs derniers matchs en tant que joueurs du Real Madrid si les rapports sont exacts, donc la décision de Zidane reste à voir.

Eden Hazard n’est pas disponible après avoir contracté une petite tension aux ischio-jambiers, Kroos manquant également le match avec Covid-19.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 22/05/2021

Temps: 18h00 CET (heure locale), 12h00 HNE.

Lieu: Estadio Alfredo di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

