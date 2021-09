Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Ligue des champions contre le shérif Tiraspol

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match de mardi contre le shérif Tiraspol en UEFA Champions League.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but: Courtois, Lunin, Luis Lopez.

Défenseurs: E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel.

Milieu de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga, Blanco.

Avant: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo, Mariano.

Comme prévu, le milieu de terrain Toni Kroos est de retour sur la liste de l’équipe après s’être remis de la pubalgie qu’il a contractée avant le début de la saison 2021-2021. Kroos pourrait faire ses débuts dans la saison contre Sheriff, bien que le scénario le plus probable et le plus réaliste le fasse sortir du banc et jouer quelques minutes pour améliorer sa forme, son conditionnement et sa confiance.

En dehors de cela, Hazard pourrait figurer dans le onze de départ demain alors qu’il tente de retrouver son ancienne forme. Ce match offre à Ancelotti une bonne opportunité de faire tourner des vétérans comme Benzema ou Modric et il devrait en profiter.

COMMENT REGARDER, STREAM LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 28/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Stade Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.