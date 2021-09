Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Ligue des Champions contre l’Inter Milan

in

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à l’extérieur de mercredi contre l’Inter Milan, qui sera sa première de la saison 2021-2022 de la Ligue des champions.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Toni Fuidias.

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho et Miguel.

Milieu de terrain : Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga et Blanco.

En avant : Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.

David Alaba est de retour avec l’équipe et sa présence sera cruciale, étant donné que Mendy et Marcelo ne seront pas disponibles après avoir subi des blessures musculaires aujourd’hui. Apparemment, Mendy et Marcelo allaient être prêts à jouer ce match, mais ils ont subi une sorte de rechute juste après s’être remis de leurs propres blessures.

Jovic est également de retour avec l’équipe et il sera l’attaquant remplaçant de l’équipe. L’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait avoir besoin de gérer correctement son équipe s’il veut garder ses joueurs frais avant la visite de dimanche à Valence.

COMMENT REGARDER, STREAM LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 15/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Giuseppe Meazza, Milan, Italie.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

