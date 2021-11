Le Real Madrid annonce son équipe pour le match de Ligue des champions contre Sheriff

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match de mercredi contre le shérif Tiraspol en phase de groupes de la Ligue des champions.

ÉQUIPE DU REAL MADRID :

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Luis López.

Défenseurs: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo et Mendy.

Milieu de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Lucas V., Isco, Camavinga et Blanco.

Avant: Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.

Eden Hazard et Fede Valverde sont toujours absents et ne seront pas disponibles dans ce jeu. Madrid n’a pas publié de rapport médical sur Hazard et la dernière mise à jour fournie par un membre du club était la citation de Carlo Ancelotti sur la « grippe intestinale » lors de la conférence de presse d’avant-match de samedi.

D’un autre côté, Valverde se remet encore de l’entorse au genou qu’il a subie lors du dernier Clasico et devrait être de retour bientôt, heureusement pour le staff technique. La présence de Valverde sera utile lorsqu’Ancelotti devra effectuer une rotation et donner à ses vétérans un peu de repos pour le calendrier difficile à venir.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 24/11/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Complexe sportif du shérif, Tiraspol, Moldavie.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

