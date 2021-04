Le Real Madrid annonce une équipe pour El Clasico 2021 contre Barcelone

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour El Clasico de samedi contre Barcelone.

ESCOUADE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola et F. Mendy.

Milieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde et Isco.

Attaquants: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Alors qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que Hazard revienne avec l’équipe, l’entraîneur Zinedine Zidane a décidé de jouer à nouveau la sécurité et de le garder hors de la liste, il est donc prudent de supposer qu’il n’aura pas non plus de minutes lorsque le Real Madrid affrontera Liverpool. le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine.

Il s’agit d’un El Clasico monumental car les deux équipes ont besoin de la victoire pour concourir pour le titre de la Liga 2020-2021 contre l’Atletico de Madrid, qui est actuellement en tête du classement. Ce ne sera pas facile pour Madrid car les Blancos seront fatigués après le match difficile de mardi contre Liverpool, mais ils devront faire le travail s’ils veulent remporter le titre.

COMMENT REGARDER, STREAM EL CLASICO

Date: 04/10/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

