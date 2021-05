Le Real Madrid annonce une équipe pour le choc de la Liga contre Osasuna

Real Madrid ont publié leur liste de joueurs pour l’affrontement de samedi à l’Estadio Alfredo di Stefano contre Osaunsa lors de la 34e journée de Liga.

ESCOUADE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel.

Milieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Arribas et Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Quelques points forts de cette liste. Zinedine Zidane a appelé Antonio Blanco, Miguel Gutierrez et Sergio Arribas de Castilla. Je soupçonne que nous les verrons d’une manière ou d’une autre – surtout si l’équipe obtient une avance considérable contre Osasuna – étant donné que la priorité sera d’arriver au match retour de Chelsea mercredi aussi sain que possible.

Omissions notables: Sergio Ramos, Ferland Mendy et Fede Valverde. Ce n’est pas choquant de voir Mendy et Valverde sortir (Mendy ne s’entraînait toujours pas complètement et la situation COVID de Valverde ne s’est pas améliorée). Mais l’omission de Ramos est un peu inquiétante, étant donné qu’il s’entraînait pleinement aujourd’hui. Zidane ne veut probablement pas risquer Ramos dans ce match, même 1%, mais cela signifie également qu’il ne sera pas en forme avant le match de Chelsea.

Eden Hazard devrait commencer ce week-end, selon le journaliste de football espagnol Jose Luis Sanchez.