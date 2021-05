Le Real Madrid annonce une équipe pour le match de Ligue des champions contre Chelsea

Le Real Madrid a publié sa liste de joueurs pour l’affrontement de mercredi contre Chelsea lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions.

LISTE DES ESCOUADES DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy et Miguel.

Milieux de terrain: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco, Valverde, Arribas et Blanco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano et Rodrygo.

Sergio Ramos, Ferland Mendy et Fede Valverde sont de retour avec l’équipe et seront disponibles pour le match. Reste à savoir s’ils sont suffisamment prêts ou non pour commencer et jouer 90 minutes, mais leur retour est une énorme nouvelle pour une équipe du Real Madrid qui a manqué de profondeur au cours des dernières semaines.

Les Blancos doivent surmonter leur déficit actuel de 1-1 sur les buts à l’extérieur pour se qualifier pour la finale, ce qui signifie qu’ils devront attaquer et convertir leurs opportunités de but s’ils veulent avoir une chance.

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 05/05/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Stamford Bridge, Londres, Royaume-Uni.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Streaming disponible: Paramount +, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

